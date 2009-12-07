Студент застрелил одного и ранил двоих парней

В Днепропетровске 4 декабря вечером во время ссоры у входа в ресторан гостиницы «Днепропетровск» 20-летний студент одного из местных вузов убил из пистолета 21-летнего знакомого и ранил еще двоих парней.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД в Днепропетровской области.

Все участники ссоры были студентами. Преступник задержан правоохранителями. В ходе предварительного следствия установлено, что задержанный совершил преступление из хулиганских побуждений, отметили в ЦОС.

По данному факту следственным отделом Октябрьского райотдела милиции Днепропетровска возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).