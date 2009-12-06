Начало зимы Украина встретит легкими морозами

В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Украине снижение температуры воздуха.

Как сообщили УНИАН в Украинском Гидрометцентре, завтра, 7 декабря, облачно с прояснениями. Ночью в Украине, днем в западных областях, Крыму и Приазовье небольшие осадки; на остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром в Украине местами туман, в северо-восточной части слабый гололед.

Температура в течение суток будет 0-5° тепла, в восточных областях, на севере Левобережья и в Карпатах 0-5° мороза, днем в Крыму и в Одесской области 6-9° тепла.

8-9 декабря также без существенных осадков, лишь в западных областях и в Крыму небольшие дожди (в Карпатах небольшой снег). 8 декабря в Украине, кроме восточных областей, 9 декабря в западной части местами туман, слабый гололед.

Температура в восточных областях ночью 3-8° мороза, днем 1-3° мороза; в западных областях, Крыму и на юге Одесской области ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла; на остальной территории ночью 8 декабря от 3° тепла до 2° мороза, 9 декабря 1-6° мороза, днем около 0°; в Карпатах ночью и днем 0-5° мороза.

10-11 декабря небольшой дождь и мокрый снег ожидается лишь в Крыму. Температура ночью 0-6° мороза (в восточной части и на севере Левобережья местами до 9° мороза), в южных областях и на Закарпатье от 3° мороза до 3° тепла (на побережье Крыма до 5° тепла); днем от 4° мороза до 2° тепла, на крайнем юге и Закарпатье 3-9° тепла.

Завтра в Киеве и области облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки, местами по области туман (в Киеве слабый туман), днем без существенных осадков. Температура в течение суток 1-3° тепла.

8-9 декабря в столице и области также без существенных осадков; 8 декабря местами туман, слабый гололед. Температура по области от 3° тепла до 2° мороза, ночью 9 декабря 1-6° мороза; в Киеве ночью 8 декабря около 0°, 9 декабря 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.

10-11 декабря без существенных осадков. Температура ночью по области 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем 0-2° мороза.