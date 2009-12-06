Кабмин расследует аварию в Винницкой области

Правительство создало комиссию по расследованию причин дорожно-транспортного происшествия в Винницкой области, в результате которого погибли 10 человек.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров Украины, комиссия создана по поручению первого вице-премьер министра Александра ТУРЧИНОВА.

Правительственную комиссию возглавил заместитель министра транспорта и связи Петр КРАВЧУК, его заместителем стал директор Департамента ГАИ УМВД Сергей КОЛОМИЕЦ. Комиссия уже начала работу на месте аварии, отметили в Кабмине.

А.ТУРЧИНОВ от имени правительства выразил соболезнования семьям людей, погибших по трагической случайности.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря в 21.30 на автодороге неподалеку от села Райгород Винницкой области во время движения грузового автомобиля по неустановленным причинам отсоединился прицеп. После отсоединения прицеп выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузопассажирским автобусом Фольксваген-транспортер, водитель которого перевозил 11 пассажиров.

В результате ДТП 10 человек - водитель и девять пассажиров автобуса – погибли, еще двое пассажиров автобуса травмированы.