НКРС разрабатывает новые тарифы на телефон

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) в настоящее время работает над новыми тарифами на услуги телефонной связи. Об этом сообщил председатель Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Олег ГАЙДУК сегодня в интервью журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что НКРС уже в прошлом году подала свои предложения об изменении в Кабинет Министров, однако, в связи с противодействием Федерации профсоюзов, новые тарифы на услуги телефонной связи в прошлом году не были введены в действие.

«Сегодня мы работаем над новыми тарифами… Мне бы сегодня не хотелось поднимать вопрос об утверждении тех тарифов, которые мы разработали в прошлом году», - сказал О.ГАЙДУК.

«Сегодня нельзя говорить о конкретных цифрах», - отметил он. «Я сегодня не могу сказать (о тарифах – УНИАН), потому что мы пытаемся к этому процессу привлечь науку, тех специалистов, которые смогут реально разработать методики себестоимости, и на основе этих методик определить тарифы”, - сказал он.

По словам О.ГАЙДУКА, речь может идти о повышении на 30% тарифов на услуги местной телефонной связи и о снижении на 70% стоимости услуг международной связи.

Новые тарифы на услуги телефонной связи планируется разработать не позднее мая этого года. «До конца мая уже какой-то определенный проект нового документа будет на столе в НКРС”, - сказал он.

О.ГАЙДУК также выразил надежду, что уже в этом году новые тарифы будут введены в действие.

Он отметил, что «сегодня очередь на телефоны постепенно уменьшается, но все равно составляет 2,5 млн. человек». Для того, чтобы «избавиться от этой очереди необходимы очень большие средства, то есть речь идет о сотнях и сотнях миллионов… Сделать какие-то внедрения на сети, когда тарифы на фиксированную связь даже не соответствуют себестоимости – нереально», - подчеркнул О.ГАЙДУК.

Он также не исключил, что НКРС может воспользоваться опытом НКРЭ, которая подняла недавно тарифы на электроэнергию без согласования с профсоюзами. «Возможно, мы пойдем таким путем, потому что уже медлить далее невозможно”.