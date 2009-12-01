В еврозоне прекратилась дефляция

В ноябре 2009 года в еврозоне будет, по предварительным данным, зафиксирована инфляция в 0,6 процента в годовом исчислении. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе агентства Eurostat. Для сравнения, в октябре дефляция составила 0,1 процента.

Eurostat традиционно сообщает оценку инфляции в конце месяца, а в начале следующего дает подробную информацию о конкретных странах, входящих в еврозону.

Дефляция в Европе стала следствием финансово-экономического кризиса, в результате которого спрос на многие товары резко понизился, из-за чего предприниматели вынуждены были снижать цены. С другой стороны, более сильной дефляции помешал рост стоимости нефти, возобновившийся весной 2009 года.

Обычно дефляция считается одним из признаков рецессии, но и от слишком высокой инфляции экономика также страдает. Многие экономисты высказывали опасения, что во многих развитых странах мира инфляция в ближайшие месяцы резко ускорится, так как власти приняли беспрецедентные меры по оживлению кредитного рынка, залив в экономику ЕС миллиарды "дешевых" евро и опустив базовую ставку до рекордного минимума.

Лента.ру