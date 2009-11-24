Украина и Россия готовы подписать контракт о ядерном топливе

Долгосрочный контракт между НАЭК «Энергоатом» и ОАО «ТВЭЛ» (Российская Федерация) на поставку свежего ядерного топлива для украинских АЭС после 2010 года будет подписан в первом квартале следующего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе горячей линии в Кабинете министров сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН, сославшись на соответствующие договоренности, достигнутые на правительственном уровне между украинской и российской сторонами.

«Согласно договоренностям, мы планируем выйти на подписание договора не позднее первого квартала», - сказал он. Добавив при этом, что на данном этапе все основные параметры документа согласованы. «Есть взаимная заинтересованность, и я не вижу причин для не подписания этого контракта», - сказал Ю.ПРОДАН.

Напомним, что ранее в ходе апрельского заседания украинско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству подписание долгосрочного контракта между НАЭК «Энергоатом» и ОАО «ТВЭЛ» предполагалось осуществить до 15 июля текущего года. Срок действия нынешнего контракта истекает в конце 2010 года.

Как сообщал УНИАН, 30 октября источник в «Росатоме» сообщил УНИАН, что контракт между ОАО «ТВЭЛ» и НАК «Энергоатом» о поставках ядерного топлива на украинские АЭС планируется подписать на заседании Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии в Ялте 19 ноября.

20 ноября на совместной с главой правительства РФ Владимиром ПУТИНЫМ пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Ялте премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что между профильными министерствами Украины и России отработан стратегический контракт о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики до 2020 года.

На данный момент монопольным поставщиком ядерного топлива на украинские АЭС является российская корпорация «ТВЭЛ».