Луценко: вокруг Арселор Миттал действовали 15 преступных групп
Начальник милиции получил строгий выговор
Начальник городского управления МВД Кривого Рога, полковник милиции Александр БИЛОУСОВ получил строгий выговор за недостаточную профилактическую работу по нейтрализации преступных групп, которые занимались разворовыванием металлопродукции с комбината «Арселор Миттал Кривой Рог».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Кривом Роге сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.
«После знакомства с расследованием дел о разворовывании у меня создалось устойчивое впечатление, что идет соревнования между внешними силами, которые хотят разворовывать металлопродукцию с предприятия, и внутренними силами, которые хотят ее разворовывать еще больше», - подчеркнул министр.
Ю.ЛУЦЕНКО связывает разворовывание металлопродукции на «Арселор Миттал Кривой Рог» с резонансными покушениями на убийство ведущих топ-менеджеров комбината в 2009 году.
Министр подчеркнул, что сейчас следствие отрабатывает основную и перспективную версию относительно покушений на топ-менеджеров. Окончательное расследование этой версии, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, будет завершено через месяц-полтора, а то и раньше.
Министр отметил, что неудовлетворен работой криворожской милиции после убийства местного криминального авторитета по прозвищу Сквозняк, который был причастен к разворовыванию металлопродукции.
Ю.ЛУЦЕНКО уточнил, что местная милиция нашла убийц криминального авторитета, но не разоблачила членов преступных группировок в городе, которые продолжали свою незаконную деятельность.
По словам министра, сейчас установлено, что в Кривом Роге действовало около 15 преступных групп, которые действовали вокруг металлургического комбината.
По словам министра, сейчас получены оперативные данные о причастности к разворовыванию металлопродукции на «Арселор Миттал Кривой Рог» должностных лиц предприятия, которые были связаны с криминальными группами.
Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что в ближайшее время по этим фактам будет возбужден ряд уголовных дел.