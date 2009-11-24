Россия решила подзаработать на экспорте воды

Россия через 5-10 лет намерена начать экспорт воды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Государственной Думы России Борис ГРЫЗЛОВ на Международном форуме «Чистая вода».

«Самое очевидное решение связано с экспортом питьевой воды. Можно лишь согласиться с мнением Владимира ПУТИНА (премьера РФ): обострение дефицита воды ставит ее в один ряд с другими ключевыми ресурсами – такими, как нефть, цветные и черные металлы, природный газ. Полагаю, уже через 5, максимум через 10 лет, для России экспорт воды может стать реальностью. Возможностей у нашей страны для этого хватает. А у многих наших соседей есть потребности в воде», - сказал Б.ГРЫЗЛОВ.

В тоже время он отметил, что руководству России не хотелось бы, чтобы усилия власти в данном направлении сводились лишь к экспорту ресурсов. По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы максимально диверсифицировать свою экономику, сделать ее более высокотехнологичной, менее зависящей от «ресурсного фактора».

Б.ГРЫЗЛОВ отметил, что у России огромный опыт и современные решения, связанные с водоочисткой.

По его словам, создание и внедрение технологий, связанных с водным хозяйством, в том числе обеспечением людей питьевой водой – это огромный рынок, представляющий колоссальный интерес для бизнеса.

«По существующим оценкам (хотя на этот счет есть разные цифры), в глобальном масштабе необходимые для развития инвестиции в инфраструктуру водного хозяйства должны составлять до 180 млрд. долларов ежегодно. Сейчас они приблизительно вдвое ниже – но и это весьма и весьма внушительная сумма», - сказал он.