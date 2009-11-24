Эксперт предупреждает: карантин отменен, но расслабляться рано

Если в семье есть хоть один заболевший гриппом или ОРЗ, дети (даже если у нет симптомов простудного заболевания) должны оставаться дома не менее 5 дней, поскольку именно на протяжении этого времени возможно они могут быть инфицированы вирусом, заявил в интервью УНИАН основатель и президент фонда Eurolab, руководитель штаба «Киевляне против гриппа» Андрей ПАЛЬЧЕВСКИЙ.

По его словам, самый высокий риск передачи существует в течение первых 5 дней заболевания одного из членов семьи - около 90% (с максимальным риском передачи в первый день заболевания - около 40%), эта мера также предупреждает распространение вируса в окружающую среду.

«Наши дети массово возвратятся в школу уже 25 ноября, но расслабляться рано. Возможно, уровень заболеваемости продолжит расти. Поэтому Всемирная организация здравоохранения рекомендует вести ежедневное наблюдение за детьми и персоналом, чтобы предупредить контакт больных со здоровыми, если необходимо, измерять температуру и проводить осмотр слизистой носоглотки. Если обнаружены симптомы гриппа или острого респираторного заболевания, необходимо сразу изолировать заболевших и обратиться за медпомощью», - отметил А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ.

Справка УНИАН. Цель общественной инициативы народный штаб «Киевляне против гриппа» - снизить уровень заболеваемости среди населения гриппом и информировать об особенностях протекания болезни и предупредительных мерах. Одной из первых инициатив, организованных народным штабом при поддержке благотворительного фонда «Eurolab», была организация бесплатных пунктов тестирования на грипп А/H1N1 в самых крупных торгово-развлекательных центрах Киева.

Об особенностях гриппа А/H1N1 и течении болезни можно узнать на специально созданном сайте: www.griph1n1.com.ua