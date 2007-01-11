В Керчи милиция задержала педофила, занимающего серьезный пост

В Керчи в ходе оперативно-профилактической операции сотрудники милиции задержали 69-тилетнего мужчину, который вступал в половые отношения со школьницами 8 и 11 лет.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в АРК, задержанный мужчина, занимающий серьезный пост на одном из крупных предприятий Керчи, не стал отпираться от своего пристрастия к малолетним девочкам.

"Из показаний задержанного следует, что он познакомился с ними на улице прошлой осенью, и что девочки сами предложили ему сексуальное утешение, от которого он просто не мог отказаться, - сообщает ЦОС. - Дедушка усаживал их в свою респектабельную иномарку и не раз катался с девочками за город и в свой гараж, где и происходило сексуальное общение".

По информации милиции, педофил платил детям за сексуальные услуги до 30 гривен в день.

При дальнейшей разработке оперативники установили, что два совращенных ребенка это, возможно, не все жертвы престарелого педофила. Проводится расследование.