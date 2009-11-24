Приезда Ющенко ждут на 70-летии Волынской области

На мероприятия по случаю 70-й годовщины образования Волынской области и 810-й годовщины Волынско-Галицкого княжества ожидают приезда Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на совещании начальник Главного управления по вопросам внутренней политики и связей с общественностью облгосадминистрации Юрий ВЕРБИЧ.

По его словам, в области к 70-й годовщине ее образования уже реализован ряд организационных, культурно-художественных, спортивно-массовых и информационно-просветительских мероприятий. Среди них - проведение Европейских дней добрососедства, Волынский инвестиционный форум, областная научно-практическая конференция «Прошлое и современное Волыни и Полесья. Владимир-Волынский в истории Украины и Волыни», 11-й Международный плэнер художников «Колорит».

Также он отметил, что заключительным этапом празднования 70-й годовщины образования Волынской области и 810-й годовщины Волынско-Галицкого княжества станет проведение 4 декабря в Луцке торжеств, в которых планируется участие Президента Украины В.ЮЩЕНКО.

*** Волынская область - область на северо-западе Украины, образована 4 декабря 1939 года после воссоединения западно-украинских земель с Украиной.