Судоходством в Керченском проливе можно управлять совместно

Украина и Российская Федерация продолжат работу над проектом Соглашения о сотрудничестве в сфере судоходства в Азовском море и Керченском проливе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, об этом договорились представители транспортных ведомств обоих государств на этой неделе в ходе шестого заседания украинско-российской Подкомиссии по вопросам транспорта.

Кроме того, решено продолжить работу над проектом межправительственного Соглашения о сотрудничестве в морском и авиационном поиске и спасении на Черном и Азовском морях. Стороны также договорились проводить ежегодные встречи Администраций морских портов и капитанов портов Азовского моря и Керченского пролива.

Сообщается, что в сфере железнодорожного транспорта представители двух государств пришли к выводу о необходимости продлить в 2010 году активную работу по организации контейнерных перевозок между Европой и странами Дальнего Востока с использованием транзитного потенциала Украины и Российской Федерации. По мнению обеих сторон, перспективным направлением сотрудничества является развитие мультимодальных перевозок. Поэтому украинские и российские транспортники договорились продолжить работу по привлечению дополнительных грузопотоков, расширению географии перевозок грузов и согласованию конкурентных тарифов. По результатам встречи подписан протокол.

Как сообщал УНИАН, Украина и Россия изучают возможность создания консорциума по управлению судоходством в Керченском проливе.