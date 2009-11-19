Топ-10 псевдоисторических памятников Украины

По результатам опроса экспертов еженедельник «Комментарии:» составил перечень показательных примеров появления муляжей на месте памятников истории и архитектуры.

Покровская оборонная церковь XVI в. в с. Сутковцы (Хмельницкая область).

В 2006 году памятник был в удовлетворительном техническом состоянии. Однако на протяжении 2006–2008 гг. на нем принялись выполнять работы, которые не были очень необходимы, да еще и согласно проектной документацией, разработанной никому не известной фирмой ООО «Эскарп». В канун осенне-зимнего сезона 2007 года с памятника сняли крышу и оставили его под открытым небом, вследствие чего он начал интенсивно разрушаться. В результате непрофессионализма исполнителей разрушены аутентичные части памятника, уничтожен археологический культурный слой, древние церковные стены безосновательно надстроены, а также изменена высота, форма и конфигурация крыши. Как следствие – памятник полностью изменил свой внешний вид и уже почти год стоит без крыши, под дождем и снегом. Этой зимы он может не пережить - намокшие и размороженные своды уже имеют трещины и в любой момент могут обвалиться, отмечает издание.

Старый замок в Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

Перманентный реставрационный процесс медленно тянется на протяжении последних 15 лет, пишет издание. За это время, кроме действительно необходимых реставрационных мер, были совершены действия, обесценивающие подлинность этого уникального памятника средневековой фортификации: у несколько крепостных башен новые крыши, которых никогда раньше не были, неестественно высокие «колпаки», форма которых заимствована вроде из Диснейленда. Вследствие этих новых акцентов, очень активных в панораме города, аутентичный в целом памятник имеет вид театральной бутафории.

Как отмечают “Комментарии:”, то, что самое возмутительное опорочивание наиболее ценных национальных памятников произошло именно на территории Хмельницкой области, - не случайность, а закономерность. Вопреки действующему законодательству в этой области нет и никогда не было органов охраны культурного наследия - ни на областном, ни на районном или городском уровнях.

Дворец Кирилла Разумовского в Батурине (Черниговская область).

Колоссальные средства были вложены в то, чтобы спасти от полного разрушения этот уникальный памятник времен классицизма конца XVIІІ–ХІХ веков, шедевр шотландского архитектора Чарльза Камерона. Декор интерьеров дворца на протяжении ХІХ–ХХ веков был полностью утрачен. Нынешний роскошный интерьер, сделанный киевскими реставраторами, - это фантазии на темы Камерона. Проведена не реставрация, а скорее невероятно дорогой евроремонт в стиле ретро, считают эксперты.

Церковь Богородицы Пирогощи в Киеве.

Сооружение, которое стоит в настоящее время на месте памятника XII в. - церкви Богородицы Пирогощи на Подоле, - было отстроено из соображений, что в Киеве не сохранилось в первозданном виде ни одного древнерусского храма. Первозданные архитектурные формы церкви неизвестны - уникальный памятник была уничтожен в 1935 году без проведения надлежащих исследований и обмеров. Сохранились только фундаменты, а также фотографии и достаточно схематические обмеры, сделанные в канун ее разрушения. Нынешняя Пирогоща - абсолютная бутафория, ее формы являются фантазией реконструкторов на темы древнерусской архитектуры. Кроме того, фрагменты вроде бы древнего фундамента, которые экспонируются в нижнем ярусе церкви, в действительности сделаны из остатков старого кирпича на современном растворе.

Лядские ворота на Майдане Незалежности в Киеве.

Первые упоминания об этом фортификационном сооружении относятся к XII в. Позже, в XVIII в. на месте Лядских ворот, разрушенных во время татаро-монгольского нашествия, были построены так называемые Печерские ворота. В 1833 году в связи с реконструкцией центральной части Киева они вместе с другими фортификационными сооружениями были снесены. Точно не известно не только точное место расположения ворот, но и происхождение их названия. Во время реконструкции Майдана Незалежности в 2001 году и строительства котлована для подземного торгового центра остатки ворот были повреждены. Муляж Лядских ворот в виде триумфальной арки, возведенный на Майдане, оказался настолько неуместным, лишним в ансамбле Майдана, что нынешняя власть Киева снова намерена реконструировать их, отмечает еженедельник.

Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

Восстановление памятника проходило рекордными темпами - в ноябре 1997 г. была завершена проработка проектно-сметной документации, а в мае 2000 г. комплекс (колокольня и собор) был освящен. Собор воспроизведен совсем не в тех архитектурных формах, которые он приобрел в середине ХVІІІ в. Были отстроены контрфорсы, окружающие основной объем собора, но не появились одноэтажные помещения между ними. Доказано, что их сооружали одновременно с контрфорсами, они подчеркивали композиционную идею — пирамидальное нарастание композиции собора от периферии к главному куполу. Таким образом, нынешний вид Михайловского Златоверхого не отвечает историческому. Кроме того, интенсивный синий цвет, в который окрашены стены памятника, расписанные детали лепки придают ему черты китча.

Успенский собор Киево-Печерской лавры.

Одна из самых больших православных святынь, построена в 1078 году, разрушена в 1941 году. Восстановление велось на протяжении всего двух лет - в ноябре 1998 был заложен первый камень в фундаменте здания, а 24 августа 2000 года восстановленный собор был освящен. Дискуссионным остается инженерное решение, воплощенное во время реконструкции, - посадить собор на сваевый фундамент, вследствие чего нарушился баланс гидрогеологии участка под ним, ослабились фундаменты других зданий комплекса Лавры. Почти сразу после реконструкции возле собора возник значительный провал почвы. Однако, как утверждают некоторые специалисты, он мог быть большим, если бы Собор не стоял на сваях. Кроме, этого, аутентичный вид Успенского собора нарушили позолоченный лепленный орнамент (по некоторым утверждениям, вылитый из пластмассы) и не совсем удачные с профессиональной точки зрения современные росписи на его фасадах.

Успенский кафедральный собор в Полтаве.

Памятник XVIІІ в., разрушен в 1934 году, воспроизведен как кафедральный храм Полтавской епархии Украинской православной церкви. По решению местного руководства стены были возведены на треть от той высоты, которую храм имел в первоначальном виде. В результате пропорции уникального памятника оказались искаженными.

Церковь Святого Пантелеймона в с. Шевченково (Ивано-Франковская область).

Построенный в конце XII в. вблизи Галича, храм является единственным памятником романской архитектуры, которая сохранилась на землях Украины. В церкви не сохранились первоначальные своды и верх. В 1997 году во время восстановительных работ, приуроченных к 1100-летию Галича, по решению оргкомитета по празднованию юбилея под председательством Павла ЛАЗАРЕНКО они были надстроены. Это исказило вид церкви. Впрочем, подчеркивает еженедельник, негативную оценку восстановительным работам дают не все специалисты.

Воскресенская церковь в Переяславе-Хмельницком.

Памятник XII века, уничтожен, татаро-монголами, на протяжении веков несколько раз перестраивался. Попытки начать реконструкцию церкви начались еще в 1980-х, но из-за нехватки средств были прекращены. Освящена в декабре 1996 года. Во время восстановления фундаменты церкви, являющиеся памятником археологии, были залиты бетоном с арматурой.