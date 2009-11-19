Французский фармацевт: 60% украинцев занимаются самолечением

Значительный объем телевизионной рекламы лекарств в Украине связан с особенностями организации ее фармацевтического рынка, доступа к препаратам, а также особенностями ментальности украинских потребителей. Об этом в интервью еженедельнику «Коментарі:» заявил председатель украинского представительства группы компаний Sanofi-Аventis Жан-Поль ШОЭР.

По словам французского фармацевта, он сначала был поражен тем, как много рекламных роликов медицинских препаратов транслируется на украинских каналах, ведь во Франции, где рекламное законодательство страны не запрещает продвигать безрецептурные лекарственные средства на ТВ, реклама фармпрепаратов только изредка «проскакивает» в телевизоре. Однако впоследствии, объяснил ШОЭР, он понял, что для украинцев основными советчиками являются фармацевты и провизоры в аптеках.

«Почти 60% населения предпочитает заниматься самолечением. Люди, минуя врача, сами ставят себе диагноз и сразу спешат в аптеку за лекарствами. Думаю, что это один из основных факторов, который объясняет такое огромное количество рекламы лекарственных средств. Таким образом, здесь производителям надо доносить информацию о продукте к конечному потребителю - пациенту. В европейских странах такой необходимости почти нет: во Франции перед приобретением лекарств (это касается любых препаратов) как правило, предварительно консультируются с врачом», - рассказал он.

Кроме того, французский специалист отметил наличие в Украине такого явления, как использование производителями врачей с целью продвижения определенных препаратов. По его мнению, некоторые операторы рынка пользуются несовершенством украинской законодательной базы.

В то же время, по словам ШОЭРА, большие международные игроки заинтересованы в том, чтобы законодательная база относительно фармрынка в Украине была более урегулирована.

«Прямое денежное вознаграждение врачам за написанный рецепт с определенными лекарствами может создать проблемы обеим сторонам. Поэтому в рамках Европейской Бизнес Ассоциации несколько компаний и мы среди них, уже подписали меморандум об этическом продвижении препаратов», - объяснил ШОЭР.