На период эпидемии консультации беременным будут давать по телефону
Сообщение из Кировограда
В Кировограде специалисты женских консультаций на период угрозы эпидемии гриппа и ОРВИ будут консультировать беременных в телефонном режиме при условии, что беременность проходит без осложнений.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила акушер-гинеколог Наталия ЖУРЖЕР.
Она также посоветовала беременным лишний раз не посещать женские консультации для плановых осмотров, поскольку врачи-гинекологи обязательно будут звонить по телефону каждой поставленной на учет женщине.
Н.ЖУРЖЕР отметила, что организм беременной имеет ослабленный иммунитет и посоветовала будущим мамам воздержаться от посещения мест массового скопления людей, обязательно носить маску и ни в коем случае не заниматься самолечением.
Как сообщила начальник городского управления здравоохранения Любовь ПИВОВАРЧУК, в роддоме №1 Кировограда уже подготовлено изолированное отделение для беременных пациенток, которые заболели из-за вирусной инфекции. Сейчас там проходят лечение 2 женщины, срок беременности которых превышает 37 недель.
На сегодняшний день в Кировограде зарегистрирован единственный смертельный случай от осложнения, которое дала вирусная инфекция. В областной больнице умерла беременная женщина, у которой стремительно развилось воспаление легких.