Гендиректор авиакомпании «АэроСвит» подал в отставку

Генеральный директор авиакомпании «АэроСвит» Костадин БОТЕВ на прошлой неделе написал заявление об уходе с занимаемой должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

Также он сообщил, что глава наблюдательного совета «АэроСвита» Арон МАЙБЕРГ вышел из состава акционеров компании, в результате чего у него были отозваны полномочия председателя набсовета компании.

Таким образом, по словам Д.ПАРФЕНЕНКО, возник риск того, что компания будет «обезглавлена» в тяжелый для нее период. По данным и.о. председателя ФГИ, кредиторская задолженность «АэроСвита» составляет 65 млн. долл., в том числе простроченная задолженность – 30 млн. долл.

Отметим, 16 ноября т.г. по инициативе одного из акционеров состоялось заседание наблюдательного совета «АэроСвита», на котором также принято решение о выделении финансирования авиакомпании мажоритарными акционерами в размере до 30 млн. долл. с целью покрытия наиболее критичных долгов компании. Представителя ФГИ на этом заседании набсовета не было.

Как прокомментировал Д.ПАРФЕНЕНКО, ФГИ как акционер «АэроСвита» принял решение не участвовать в этом заседании набсовета компании в связи с отсутствие председателя наблюдательного совета. При этом Фонд госимущества считает принятые на заседании решения положительными и свидетельствующими о том, что основные акционеры «АэроСвита» пришли к согласию относительно мер по выведению компании из кризиса.

Подытоживая, Д.ПАРФЕНЕНКО отметил, что 19 ноября т.г. состоится еще одно заседание набсовета «Аэросвита», в котором примет участие и Фонд госимущества.

Он также сообщил, что в этом заседании примет участие А.МАЙБЕРГ и на нем будут утверждены те решения, которые были приняты акционерами компании 16 ноября т.г.

Как сообщал УНИАН, на внеочередном заседании набсовета «АэроСвита» 16 ноября 2009 года сопредседателем наблюдательного совета ЗАО «Авиакомпания «АэроСвит» назначен Григорий ГУРТОВОЙ. Кроме того, исполнительным секретарем набсовета компании избран Максим ЮХИМЕНКО, а Олег БЕРЕЖНОЙ назначен первым заместителем генерального директора – исполнительным директором компании. До этого председателем набсовета был А.МАЙБЕРГ, который был назначен на эту должность в ноябре 2008 года. Г.ГУРТОВОЙ до этого назначения входил в состав набсовета «АэроСвита».

По данным М.ЮХИМЕНКО, 31 октября 2009 года один из акционеров компании – Gilward Investments B.V. отозвал полномочия А.МАЙБЕРГА, который представлял его интересы в набсовете, а 16 ноября т.г. А.МАЙБЕРГ написал заявление о сложении с себя полномочий председателя набсовета. Вопрос о назначении нового председателя набсовета, по данным М.ЮХИМЕНКО, будет рассмотрен на ближайшем собрании акционеров, которое назначено на конец декабря этого года.

К.БОТЕВ был назначен гендиректорм «АэроСвита» в ноябре 2008 года. А.МАЙБЕРГ, занимавший должность генерального директора, возглавил наблюдательный совет компании.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году и на сегодняшний день является крупнейшим украинским авиаперевозчиком с разветвленной маршрутной сетью и самолетным парком, состоящим из 15 судов Boeing. "АэроСвит" обслуживает свыше 60 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных – в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.

По данным компании, 62% ее акций принадлежат украинским владельцам: Фонду госимущества (22,3941%), ООО "ГенАвиа-Инвест" (24,999%), ООО "Укринфоконсалт" (9,8%) и ООО "Бюро" (4,8%). Еще 38% акций находятся в собственности нидерландской компании Gilward Investments BV.