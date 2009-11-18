Завтра в Украине - облачно и дождь

19 ноября на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдет небольшой дождь. Лишь в южной части - без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных и северных областях местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 24 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 6-11°; в Крыму и на юге Одесской области ночью 8-13°, днем 12-17°.

В Киевской области сохранится облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью по области 3-8° тепла, днем 6-11°. По г. Киеву температура ночью 4-6° тепла, днем 7-9°.