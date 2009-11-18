Эксперт: «свиной» грипп диагностируют быстро и легко

Основатель и президент фонда Eurolab, руководитель штаба «Киевляне против гриппа» Андрей ПАЛЬЧЕВСКИЙ в интервью УНИАН опроверг информацию о том, что в стране не было возможности повсеместно выявлять вирус гриппа A/H1N1.

«Особенности диагностики гриппа таковы, что его выявляют в мире быстро и легко. В этом вопросе нет почвы для спекуляций и паники. Eurolab, например, оперативно обеспечил возможность диагностики этой инфекции. Если в стране ожидают инфекционную эпидемию - к ней готовятся. Это обычные мероприятия: проводятся профилактические меры, кампании вакцинации и т.д. Для системы украинского здравохранения эта эпидемия не должна была быть неожиданностью, ведь правительственные документы подготовили еще несколько месяцев тому,» - сказал А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ.

По его мнению, в Украине была создана легенда, что у нас нет оборудования, на котором можно диагностировать свиной грипп. «Это – неправда. Правда заключается в том, что в стране есть специалисты и техника, которая позволяет диагностировать грип. Организация «Киевляне против гриппа» может обучить этому бесплатно всех медицинских работников страны,» - сказал А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ.

По его словам, медики Eurolab разработали обширный теоритеческий и практический материал, который в ближайшее время появится на сайте www.griph1n1.com.ua.

«Мы планируем провести семинар по вопросам диагностирования и лечения гриппа A/H1N1. Врачи, которые не смогут приехать по каким-либо причинам, могут ознакомиться с материалами семинарского занятия в электронном виде,» - сказал президент фонда Eurolab.