Черновецкий на полгода перекрыл улицу Северо-Сырецкую

В Киеве до 31 мая 2007 года будет ограничено движение транспорта по улице Северо-Сырецкой в Подольском районе.

Об этом идет речь в распоряжении Киевской городской госадминистрации от 28 декабря 2006 г., текстом которого располагает УНИАН.

В то же время, ограничение движения не касается пассажирского транспорта общего пользования.

В документе сообщается, что частичное перекрытие улицы Северо-Сырецкой - от ул. Белицкой до ул. Маршала Гречко – связано с перекладыванием водопроводной сети. Работы будет выполнять «Акционерная компания «Киевводоканал». Этой компании поручено разработать и согласовать с УГАИ ГУ МВД Украины в г. Киеве схемы организации дорожного движения и обеспечить безопасный проход пешеходов в местах выполнения работ.