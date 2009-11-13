Президентский залог одного из кандидатов потерялся в недрах "Надр"?

Центральная избирательная комиссия просит Генеральную прокуратуру Украины проверить факт перечисления Либеральной партией Украины денежного залога в 2,5 млн. грн., необходимых для регистрации Игоря МАРКУЛОВА кандидатом на пост Президента Украины, выдвинутого ЛПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, такой пункт был внесен ЦИК в свое постановление об отказе в регистрации кандидатом на пост Президента Украины И.МАРКУЛОВА.

ЦИК мотивировала свое решение тем, что Либеральная партия вместе с документами на регистрацию И.МАРКУЛОВА кандидатом в Президенты предоставила в ЦИК документ о перечислении залога в размере 2,5 млн. грн. через банк «Надра». Однако эти деньги на счет ЦИК не поступили. ЦИК обратилась в банк «Надра» с просьбой проверить перечисление этих средств, однако в банке «Надра» ЦИК сообщили, что такая операция в их банке не проводилась.