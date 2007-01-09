Пройдет круглый стол “Новейшие исследования трагедии Бабьего Яра”

10 января 17-00 - Круглый стол на тему: “Новейшие исследования трагедии Бабьего Яра”, организованный Еврейским фондом Украины, Киевским еврейским общественным центром “Кинор”, Киевской организацией “Бней Брит”, еврейским народным университетом им..Маймонида. В работе примет участие ответственный секретарь Комитета “Бабий Яр” Виталий Рахманович (ул.. Пушкинская, 10-б) .Телефоны: 279-65-42, 278-77-93, 484-54-72.

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