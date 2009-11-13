Минобразования упрощает признание украинских дипломов в Европе

Министерство образования и науки Украины в 2009-2010 учебном году вводит Европейскую кредитно-трансферную систему и Приложение к диплому европейского образца, что позволит упростить процедуру признания украинских дипломов о высшем образовании в Европе и будет способствовать мобильности студентов.

Согласно приказу №943, в вузах Украины вводится Европейская кредитно-трансферная система (ЕКТС) и ее ключевые документы («Аппликационная форма студента», «Соглашение об учебе», «Соглашение о практической подготовке и обязательстве о качестве», «Академическая справка», «Приложение к диплому европейского образца»). Нововведение вводится в соответствии с требованиями Справочника пользователя ЕКТС, утвержденного Европейской комиссией 6 февраля 2009 года.

ЕКТС и приложение к диплому европейского образца - инструменты измерения достижений студентов, которые являются общепринятыми и понятными во всех странах Европейского пространства высшего образования (страны Болонского процесса) и предоставляют возможность адекватного признания периодов обучения и дипломов о высшем образовании как в стране, так и за рубежом.

***Приложение к диплому европейского образца является документом, который выдается вместе с дипломом о высшем образовании, в котором описывается полученная квалификация (степень) высшего образования по общепринятому в Европейском пространстве высшего образования образцу, где отмечается информация о владельце диплома, полученной квалификации, перечне изученных дисциплин (модулей) и успеваемости, системе оценивания, академических и профессиональных правах, информация о системе высшего образования страны и тому подобное.

Европейская кредитно-трансферная система (ЕКТС) используется для перенесения и накопления кредитов. Вместе с другой информацией, которая содержится в приложении к диплому (или академической справке), количество полученных кредитов ЕКТС позволяет точно отображать и оценивать достижения выпускника (или студента), полученные им во время обучения в высшем учебном заведении.

Кредиты ЕКТС отражают общую учебную нагрузку студента, необходимую ему для выполнения учебной программы и присваиваются лишь в случае успешного оценивания достигнутых результатов обучения. Обычно нагрузка студента составляет от 1500 до 1800 часов в учебный год (60 кредитов), соответственно один кредит отвечает 25-30 часам работы (включая не только аудиторную работу, но и самостоятельную работу, подготовку курсовых и других работ, экзамены и тому подобное). Таким образом учебные программы становятся легче для восприятия и сравнения как внутри страны, так и за рубежом, тем самым облегчается мобильность студентов и признание их учебных достижений.