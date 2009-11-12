На трассе «Киев-Чоп» обстреляли иномарку спортсмена

11 ноября в 20:10 в Галицкий райотдел города Львова обратился гражданин Ф., 1982 г.р., который проживает в городе Червоноград, частный предприниматель и спортсмен из Федерации спортивного бильярда Украины, и заявил о вооруженном нападении на него. Об этом «Главреду» сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина рассказал работникам милиции, что 11 ноября 19:30 на трассе «Киев-Чоп» около города Николаев Львовской области неизвестный на автомобиле «Джип Чероки» сначала подрезал дорогу его автомобилю «Шевроле Лачетти», а затем из автомобиля были сделаны два выстрела из устройства для отстрела резиновых пуль.

Сейчас работники милиции проводят розыск водителя и автомобиля, из которого были сделаны выстрелы.