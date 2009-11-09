Первая партия противовирусного препарата выпущена в Харькове

Харьковская фармацевтическая компания «Здоровье» начала производство отечественного противовирусного препарата «Тамивир» - аналога швейцарского лекарства «Тамифлю».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной госадминистрации, сегодня была выпущена первая партия препарата.

Директор компании «Здоровье» Александр ДОРОВСКИЙ сообщил, что «Тамивир» сертифицирован, и разрешение на производство этого препарата его фабрика получила в мае 2009 года.

По данным директора, согласно контракту, завтра 18 тыс. упаковок «Тамивира» отправят Министерству здравоохранения Украины, еще 45 тыс. упаковок «будут распределены по Харькову и Харьковской области». Стоимость отечественного препарата будет ниже импортного «Тамифлю» и составит около 110-115 грн.

Специалист подчеркнул, что препарат «Тамивир» будет распределяться под контролем Кабинета министров Украины.