Словакия закрыла пункт пропуска «Убля» на границе с Украиной

Словакия в связи с распространением эпидемии гриппа на территории Украины закрыла пункт пропуска «Убля (Словакия) – Малый Березный (Украина)» в Закарпатье.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, отметив, что движение в этом автомобильном пункте пропуска временно прекращено с 08.00 8 ноября.

Кроме этого, с 3 ноября ограниченно движение в пешем порядке украинских граждан через пункт пропуска «Велки Сельменцы», который расположен напротив пункта пропуска «Малые Сельменцы».

Все остальные пункты пропуска на украинско-словацкой границе – «Ужгород», «Чоп» и «Павлово» - работают в обычном режиме и в состоянии на должном уровне выполнять пропускные операции. Очередей в этих пунктах пропуска на данный момент нет, подчеркнули в Госпогранслужбе Украины.