Завтра в Киеве закроют проезд по Парковой аллее

Завтра, 7 ноября, с 9.00 до 17.00 будет закрыт проезд автотранспорта по Парковой аллее в Киеве на участке от ул. М.Грушевского до Аскольдовой могилі.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор», движение всех видов транспорта будет закрыто в связи с заменой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.