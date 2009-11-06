Завтра в Киеве закроют проезд по Парковой аллее
17:15, 06 ноября 2009Общество
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С 9.00 до 17.00
Завтра, 7 ноября, с 9.00 до 17.00 будет закрыт проезд автотранспорта по Парковой аллее в Киеве на участке от ул. М.Грушевского до Аскольдовой могилі.
Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор», движение всех видов транспорта будет закрыто в связи с заменой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.
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