МВД изучает информацию о возможной коррупции в мэрии Днепропетровска

Милиция изучает данные публикации днепропетровской газеты "Антимафия" о возможных коррупционных действиях и злоупотреблениях с выделением земельных участков рядом высокопоставленных чиновников мэрии Днепропетровска и депутатов городского совета.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУМВД Украины в Днепропетровской области.

"Да, мы знаем о такой публикации. О ней доложено начальнику УВД области, ее изучают в министерстве", - сказали в ЦОС, добавив, что для окончательного принятия какого-либо решения потребуется время. "Там слишком много информации, чтобы сразу принять какое-то решение", - подчеркнули в днепропетровской милиции.

В свою очередь, в Министерстве внутренних дел Украины подтвердили эту информацию, отметив, что изложенные в публикации материалы действительно находятся в министерстве на изучении у одного из заместителей министра.

В то же время, в прокуратуре Днепропетровской области ответили, что никаких материалов ни от кого по этому поводу не получали, с публикацией не знакомы, но пообещали, что примут соответствующие меры реагирования в случае получения обращения.

Вместе с тем, в Генеральной прокуратуре Украины пока не дали окончательного ответа относительно возможного реагирования на изложенную в газете информацию, однако пояснили, что «даже если ее проверка стояла бы на контроле у генерального прокурора, разбираться должны на месте», т.е. местные органы прокуратуры.

На сегодняшний день УНИАН ожидает ответа от Генпрокуратуры.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в Днепропетровске была распространена газета «Антимафия», содержащая информацию о якобы имеющих место преступных схемах, в которых замешаны первые лица города, руководители большинства горсовета и высокопоставленные городские чиновники.

Авторы издания, в частности, заявляют, что представители городской власти являются непосредственными участниками схем по незаконному распределению земель, находящихся в городской собственности. При этом речь идет о 900 га незаконно выделенной земли в городе. В материалах указаны теневые схемы распределения средств, связи между коррупционерами.