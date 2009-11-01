Князевич призвал врачей внимательно отнестись к собственной защите

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ заявляет, что государство должно обеспечить медработников всеми необходимыми средствами защиты на период эпидемии. На этом он акцентировал сегодня во время заседания Оперативного штаба по вопросам противодействия вирусу гриппа A/H1N1 Калифорния.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, по словам министра, состоянием на 1 ноября два медицинских работника в Тернопольской области и еще два во Львовской умерли, оказывая помощь больным.

«Каждый медик, особенно тот, кто заходит в палату, в реанимацию к тяжелобольному, должны особенно внимательно отнестись к собственной защите, а государство должно в полном объеме обеспечить медработников всеми необходимыми для этого средствами», - отметил В.КНЯЗЕВИЧ.

По его словам, пересмотрено перечень и распределение медикаментов, оборудования, тест-систем, дезсредств по регионам и ежедневно проводятся их поставки, согласно с заявками, поданными областями.

На заседании штаба было принято решение о создании мобильных бригад из специалистов министерства, Академии медицинских наук, высших медицинских учебных заведений, которые при необходимости будут оперативно выезжать на места для предоставления консультативной помощи и оперативного реагирования на ситуацию.

Кроме того, на заседании штаба было принято решение обратиться с просьбой к СБУ, Генпрокуратуре, другим контролирующим органам о введении их представителей в состав оперативного штаба Миндздрава.

Такое обращение принято в связи с тем, что министерство занимается распределением дополнительных финансовых средств для обеспечения медицинской отрасли оборудованием и медпрепаратами.

«Это оградит распространение слухов о неэффективном или недобросовестном использовании государственных средств на преодоление эпидемии гриппа A/H1N1», - говорится в сообщении пресс-службы.

Министр сообщил, что «состоянием на 1 ноября правительством развязан вопрос об обеспечении машин «скорой помощи» в регионах горючим, ведь служба в настоящее время работает в усиленном режиме».

Он обратился к научным работникам с просьбой предоставить прогнозные показатели последующего распространения заболевания, руководствуясь оперативной информацией.

В.КНЯЗЕВИЧ в очередной раз обратился с просьбой не паниковать, удержаться от необоснованной скупки лекарств, не заниматься самолечением и придерживаться рекомендаций врачей.