Дом Руссова загорелся снова

В Одессе сегодня примерно в 20:00 во второй раз загорелся дом Руссова, являющийся памятником архитектуры национального значения.

Как передает корреспондент УНИАН, по вызову жильцов соседнего здания к месту происшествия оперативно прибыли три пожарных расчета. И в результате слаженных действий в течение четверти часа сумели локализовать и потушить пламя, которое вновь начало бушевать на четвертом этаже здания.

Повторно горевший дом Руссова остается в оцеплении нарядов милиции.

Напомним, первый пожар в доме Руссова начался на 3-м этаже примерно в 21:15 29 октября. Причем перед этим некоторые прохожие видели на крыше дома подозрительных людей. Пламя быстро охватило почти все здание. Через час после возгорания упала башня, которая стояла в верхней части здания. По указанию руководителей городских служб, прибывших на место происшествия, была прекращена подача электроэнергии в этот жилой квартал. К часу ночи 12 пожарным расчетам удалось локализовать основные очаги пожара, и до рассвета он был полностью потушен.