Правозащитники требуют рассекретить "квазисекретные" документы

Правозащитники призывают рассекретить документы с грифом «для служебного пользования».

Как сообщил корреспонденту УНИАН советник ГО «Альянс-Майдан» Александр СЕВЕРИН, в Украине на сегодняшний день являются действующими по меньшей мере 800 правовых актов, которые имеют "квазизаконный" (то есть предусмотренный постановлением Кабинета Министров Украины, а не законом) гриф ограниченного доступа "для служебного пользования".

По его словам, такое количество насчитывается только на основании неполных данных из открытых источников, на самом же деле, уверен правозащитник, их существует намного больше.

"Что в тех документах – в основном неизвестно, поскольку согласно существующей практике государственные органы не сообщают даже общие названия актов «ДСП”. Таким образом общество лишается возможности контроля хотя бы по общему направлению соответствующей деятельности государства, которое, вместо того, чтобы использовать легальный механизм, предусмотренный Законом Украины "О государственной тайне" или урегулировать "служебное пользование" законом, нарушает и Конституцию Украины (ст.19) и право граждан на информацию", - заявил А.СЕВЕРИН.

Как отметил правозащитник, согласно Конституции Украины гражданам гарантируется (ст.34) право на информацию (которое может быть ограничено только законом в определенных случаях), а нормативно-правовые акты, которые определяют права и свободы граждан и не доведенные до последних в установленном законом порядке, являются недействительными (ст.57). "Но как общество может проконтролировать, определяет ли права и свободы граждан акт, о котором не известно ничего, кроме факта существования, даты и реквизитов?", - спросил А.СЕВЕРИН.

Кроме того, по его словам, Законом "Об информации" (ст.22) "с целью обеспечения доступа к законодательным и другим нормативным актам всем гражданам государство обеспечивает издание настоящих актов массовыми тиражами в кратчайшие сроки после вступления ими в силу" – то есть всех без исключений. "Соблюдается ли это на практике – вопрос риторический", - сказал А.СЕВЕРИН.

Как сообщил правозащитник, исправить ситуацию стремится Общественный информационно-методический центр "Всесвит", который при поддержке программы "верховенство права" Международного фонда "Возрождения" и при информационном содействии сайта "Майдан" и специализированного интернет-ресурса "Право Знать" начинает кампанию за обеспечение доступа граждан к информации об актах "для служебного пользования".

По данным А.СЕВЕРИНА, на днях более чем 100 центральным и региональным органам исполнительной власти были направлены запросы с просьбой к каждому адресату сообщить полный перечень ведомственных актов "для служебного пользования", включая названия.

А.СЕВЕРИН напомнил, что результатами предыдущей деятельности граждан и институтов гражданского общества за обеспечение и защиту права на информацию стало, в частности, полное прекращение издания органами государственной власти актов под абсолютно незаконными обозначениями "не для печати" и "опубликованию не подлежит", инициирование и реальное начало процесса пересмотра таких актов и их обнародования (в частности – издание Кабинетом Министров распоряжения №490-р от 19.03.08 "Об отмене ограничения доступа к некоторым актам Кабинета Министров Украины, изданных в 1991-2005 годах").

"Теперь очередь за "ДСП". Не отрицая права государства на свои тайны, мы настаиваем, что с такими тайнами нужно вести себя по закону, а не как Бог (или черт) на душу положит, а "граждане имеют право знать о государственной власти все, кроме той информации, от которой они, осуществляя учредительную власть, сами отказываются в интересах национальной безопасности", - заявил правозащитник.