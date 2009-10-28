Стипендии таки будут платить только отличникам и льготникам?

Министерство финансов Украины настаивает на том, что студенческую стипендию должны получать только отличники или льготные категории студентов («чернобыльцы», инвалиды, студенческие семьи с детьми и тому подобное).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил координатор общественной инициативы «Студенческая защита» Андрей ЧЕРНЫХ, ссылаясь на письмо МОН Украины №1/12-4285 от 19 октября в адрес Министерства финансов Украины, текст которого имеет в распоряжении УНИАН.

Как сказано в письме, Министерство образования и науки Украины не поддерживает предложения по поводу назначения стипендии только за особые достижения в учебе или только с учетом материального состояния.

«Подобные инициативы и раньше инициировались Министерством финансов Украины, но были «заблокированы» студенческими общественными организациями», - подчеркнул А.ЧЕРНЫХ.

«Студенческая защита» требует от правительства официальной позиции относительно инициатив Министерства финансов Украины по сокращению категорий стипендиатов и заявляет, что будет и в дальнейшем "всеми законными средствами бороться с подобными инициативами”.