Адвокат матери пострадавших от насилия детей не явился на допрос

Второй адвокат матери потерпевших от насилия детей Валерий КОНОВАЛОВ утверждает, что сегодня его намерены были задержать сотрудники УБОП, если бы он пришел по телефонному вызову в здание ГУ по борьбе с организованной преступностью МВД Украины в Киеве в 14.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

«Когда я уже подъезжал (к ГУБОПу – УНИАН), один товарищ мне объяснил, что есть команда на задержание», - сказал В.КОНОВАЛОВ, процитировав при этом слова человека, с которым он разговаривал: «Я тебе даю 100% гарантии, что есть указание от руководства, что нужно тебя задержать любым способом». При этом адвокат пояснил, ссылаясь опять таки на своего информатора, такие действия необходимы для того, «чтобы я не был допущен к СМИ, чтобы я не смог дать каких-либо интервью, а если я и дам какие-либо показания по уголовному делу (имеется в виду: растления несовершеннолетних. – УНИАН), то никто об этом знать не будет». «Таким образом, - продолжил В.КОНОВАЛОВ, - мною было принято решение пока воздержаться от таких допросов». В контексте сказанного он подчеркнул, что если министр внутренних дел Украины с трибуны Верховной Рады заявил, что оперативно-техническими средствами якобы зафиксирован факт вымогательства, и при этом соблюдены все нормы Уголовно-процессуального кодекса, «то логично тогда по нормам УПК возбудить дело (имеется в виду: против лиц, вымогавших деньги. – УНИАН) предъявить постановление о его возбуждении, постановление о задержании».

По словам В.КОНОВАЛОВА, проанализировав полученную информацию, он «на всякий случай заключил соглашение с независимым адвокатом Олегом ПОВАЛЯЕВЫМ» для своей защиты.

В то же время адвокат сказал, что информацию о необходимости явиться сегодня к 14.00 в здание ГУБОП он получил по телефону от человека, который представился начальником отдела аналитической работы антикоррупционного бюро ГУБОП МВД Украины, который в свою очередь, прежде чем разговаривать с В.КОНОВАЛОВЫМ, связался с его женой, от которой узнал, что адвокат вчера находился в служебной командировке в Черниговской области.

Отвечая на вопрос, будет ли иметь для него какие-либо последствия неявка в ГУБОП, В.КОНОВАЛОВ сказал: «Я знаю точно на такие допросы я вообще могу не являться… На сегодняшний день никаких последствий нет». При этом он подчеркнул, что исходя из своего опыта работы, «если бы позвонил следователь, значит было бы уже возбуждено уголовное дело».

Как сообщал УНИАН, 20 октября глава МВД Юрий ЛУЦЕНКО обвинил адвоката потерпевшей Елены ПОЛЮХОВИЧ в том, что он якобы вымогал взятку у народного депутата от БЮТ Руслана БОГДАНА.

В свою очередь, адвокат потерпевшей Андрей ЦЫГАНКОВ опроверг это заявление министра внутренних дел.

Еще один адвокат, который защищает интересы матери пострадавших от насилия детей, В.КОНОВАЛОВ заявил о беспрецедентном давлении на него со стороны органов Министерства внутренних дел Украины.

22 октября министр внутренних дел Украины пообещал, что в ближайшее время следователи органов внутренних дел возбудят уголовное дело о вымогательстве адвокатами матери пострадавших от насилия детей 2 млн. дол.

Справка УНИАН. 13 октября народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах растления несовершеннолетних в МДЦ “Артек”.

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО 14 октября сообщил, что еще в апреле этого года по делу о растлении двух несовершеннолетних детей, которые отдыхали в «Артеке», выдвинуто обвинение и задержан отец этих детей, а трое работников детского центра проходят по делу как свидетели.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, установлено, что отец этих детей, который работал журналистом, расстался с женой, однако она иногда разрешала ему брать их с собой на отдых, в частности в «Артек». Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, пострадавшие дети в свое время были усыновлены супругами.

Также установлено, что пострадавших детей, которые находились в «Артеке», вывозили на частную квартиру, где отец и другие неустановленные пока лица осуществляли с ними действия, которые квалифицируются как развращение.