В Донецкой области горит шахта

На шахте «Булавинская» государственного предприятия «Орджоникидзеуголь» в Енакиево Донецкой области сегодня около 05.10 возник пожар.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщает Профсоюз работников угольной промышленности Украины.

Очаг возгорания находится на горизонте 530 метров на участке № 90. Всех горняков, находящихся в тот момент в шахте, благополучно вывели на поверхность. Жертв и пострадавших нет.

На предприятие были оперативно вызваны горноспасатели, которые сейчас проводят работы по тушению огня. Доступ в шахту ограничен, все работы приостановлены до полной ликвидации аварии.

Справка УНИАН. Шахта «Булавинская» относится к категории опасных по выбросам и взрывам газа. На предприятии добывают коксующийся уголь из пластов крутого падения.