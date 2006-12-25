У половины киевлян - ностальгия по Омельченко (соцопрос)

Больше половины киевлян – 51% - считает, что Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ хуже своего предшественника Александра ОМЕЛЬЧЕНКО.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН научный руководитель Фонда “Демократические инициативы” Ирина БЕКЕШКИНА, презентуя результаты опроса жителей Киева, проведенного Фондом и Киевским международным институтом социологии 14-21 декабря 2006 г.

Согласно полученным данным, по мнению 21% респондентов Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ такой же как А.ОМЕЛЬЧЕНКО, а 11% считают, что нынешний мэр лучше, чем прежний.

В то же время больше половины киевлян (55,1%) считает, что чиновники Киевской городской госадминистрации одинаково коррумпированы, что при А.ОМЕЛЬЧЕНКО, что при Л.ЧЕРНОВЕЦКОМ. Отдают “первенство” коррумпированности чиновников при Л.ЧЕРНОВЕЦКОМ – 21,4%, а при А.ОМЕЛЬЧЕНКО – только 5,4%. Меньше 1% киевлян верят, что коррупция вообще не характерная для чиновников КГГА. Не определились с ответом 17,3% опрошенных.

Всего было опрошено 1 тыс. респондентов согласно выборке, которая представляет взрослое население Киева старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,5%.