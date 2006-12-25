Князевич стал Януковичем, а Гоголь - Булгаковым

Политическая ситуация в стране в 2006 году влияла на вкус украинцев относительно собственных имен и стимулировала отдельных из них обращаться в органы регистрации актов гражданского состояния с тем, чтобы официально изменить свое имя и фамилию на имена украинских политических лидеров.

Как сообщили УНИАН на официальном Правительственном портале, об этом свидетельствуют оперативные данные работы органов РАГС в 2006 году.

По данным органов РАГС, если в первом полугодии в Ивано-Франковской области были зафиксированы случаи смены фамилий на Ющенко и Тимошенко (трое граждан сменили фамилию на “Ющенко” и еще одна – на “Тимошенко Юлия”), то во втором полугодии в этой же области зафиксированы уже случаи изменения фамилий на «Янукович». В частности, эту фамилию взял себе житель Ивано-Франковской области, который до этого имел фамилию “Князевич”.

По данным органов РАГС, желание взять себе имя известного лица является относительно распространенным среди тех, кто осмеливается изменить собственное имя или фамилию. Например, в 2006 году в Винницкой области в результате изменения фамилии появились Руссо, Стендаль, Сократ. В Днепропетровской области - Суворов, Наварро, Милано. В Житомирской области – Сергей Радонежский. В Ивано-Франковской области Глоба, Поплавский, Орбакайте, еще четверо граждан взяли себе фамилию “Шевченко”. В Николаевской области гражданка взяла себе фамилию «Милосская», в Тернопольской - «Ротару». В Крыму гражданин сменил свою фамилию на «Дарвин». А в г. Киеве гражданин с вполне традиционной славянской фамилией пожелал взять себе фамилию «Мюллер».

Желание изменить собственное имя или фамилию изъявляют ежегодно около 10-20 тыс. граждан. Например, фамилии меняются на фамилию родственников, бывшего из супругов, иногда на фамилию лиц, которые воспитывали ребенка, но не усыновили. Кроме того, одним из самых распространенных оснований для этого, как свидетельствует в частности статистика Министерства юстиции, становится неблагозвучие имени или фамилии.

Например, в 2006 году зафиксирован случай изменения фамилии Невдаха на Вдаха, Безбожный на Божный. Кроме того, граждане избавлялись фамилий Гнида, Ковбаса, Страшко, Щитка, Мордань, Рыло, Кривонога, Заскока, Горб, Кобылко. А жителю Днепропетровской области не понравилась его фамилия Сало.

При этом, взамен выбирали такие фамилии, как Украинец, Чорнобрывець, Зоря, Рута, Веселка, Квитень, Краля, Архангел.

Вместе с тем, существует немногочисленная группа лиц, чье стремление изменить фамилию выглядит исключительно как чудачество. Например, в 2006 году зафиксировано изменение фамилии “Лисица” на “Лисситса”. А гражданин Гоголь переименовал себя в Булгакова.

Еще одна категория лиц - это те, кто меняет полностью традиционные и благозвучные имена на экзотические, или такие, что даже трудно выговорить. Например, жительница Одесской области сменила имя «Светлана» на «Вишнуприя». В Кировоградской области зафиксирована перемена имени «Анна» на «Анабель-Лия». В Николаевской – «Анна» на «Лейла». В Полтавской области «Павел» – «Пабло». В Черниговской области «Нина» на «Нина-Марго». В Днепропетровской – «Валерия» на «Валерия-Фоккера», «Людмила» на «Лаки», «Виктория» на «Дельфина», «Екатерина» на «Фабианна». В Донецкой области – «Кристина» на «Кьяра», «Алексей» на «Аскольд». В Кировоградской области имя «Михаил» было изменено на «Август».

Среди тех, кто меняет имя или фамилию, есть также сторонники иностранных имен. В частности, в 2006 году зафиксировано изменение имен „Ирина” на „Эльжбета”, “Галина” на “Лаура», “Наталия” на “Барбара”, “Рябов Анатолий” было изменено на “Мустафи Рамиль”, “Федорова Юлия” на “Феникс Джулианна”, а “Карпенко Станислав” на “Рихтер Герман”. Кроме того, в уходящем году отдельные граждане с абсолютно традиционными украинскими фамилиями переименовывались в Де Лабруа, Гес-де-Кальве, Дюраль, Кемпбелл и тому подобное.