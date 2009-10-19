Пограничники обнаружили строителей-нелегалов в Крыму

22:45, 19 октября 2009
Общество
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Суд вынес решение о штрафе

12 строителей-нелегалов из Узбекистана обнаружили пограничники в районе озера Донузлав на западе полуострова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины, за нарушение правил пребывания в Украинском государстве суд вынес решение о штрафе в 340 грн. в отношении каждого нелегала, кроме 17-летнего юноши, а также о выдворении иностранцев за пределы страны.

 

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