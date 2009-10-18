На президентскую резиденцию в Карпатах можно пройти за деньги

Президентскую резиденцию «Государственный оздоровительный комплекс «Синегора» в селе Гута Богородчанского района Ивано-Франковской области отныне за 50 грн. может посетить каждый желающий.

Как сообщили УНИАН в дирекции государственной резиденции, сейчас каждый желающий может прогуляться по территории президентской резиденции - от известного охотничьего домика и до холла апартаментов, так называемого «объекта номер один» - в сопровождении экскурсовода.

Стоимость такого путешествия с комментарием экскурсовода - 50 грн. для взрослых и 20 грн. для детей и всех льготных категорий граждан.

Справка УНИАН. По проекту Ивано-Франковского филиала НИИ «Гипророгород» президентскую резиденцию «Государственный оздоровительный комплекс «Синегора» для тогдашнего главы государства Леонида КУЧМЫ начали возводить в октябре 2000 года. Подрядные работы, продолжавшиеся семь месяцев, выполняла «Укрзализныця».

В состав резиденции “Синегора”, основанной в декабре того же года, вошли пансионат «Синегора» ОАО «Ивано-Франковскгаз», Межеречское и Сивульское лесничества ГП «Солотвинское лесное хозяйство».

Согласно распоряжению руководителя Государственного управления делами, в августе 2005 года ГОК «Синегора» был реорганизован в государственную организацию «Резиденция «Синегора» со всеми правами и обязанностями правопреемника.

Среди основных видов деятельности этого бюджетного и неприбыльного учреждения - обеспечения надлежащих условий приема и пребывания на его территории Президента Украины, высших должностных лиц Украины и иностранных государств; туристическая деятельность и организация отдыха, услуги гостиничного и оздоровительного сервиса для граждан; комплексное ведение лесного и охотничьего хозяйств, переработка лесопродукции и ее реализация и т.п.

Резиденция с трех сторон окружена карпатскими хребтами. Используемую воду называют аналогом трускавецкой «Нафтуси».