В Киеве почтили память Вячеслава Черновола

В воскресенье, 24 декабря, отмечается 69-я годовщина со дня рождения основателя Народного Руха Украины Вячеслава Черновола.

Нынешний лидер НРУ Борис ТАРАСЮК во время возложения цветов к могиле В.Черновола на Байковом кладбище в Киеве заявил, что объединение НРУ и Украинской народной партии должно привести к объединению всех правых сил. Он напомнил, что основатель Руха “мечтал о создании союза правых сил и о том, чтобы не было раскола Народного Руха”.

"Решение политсовета Народного Руха Украины и правления Украинской народной партии об организационном объединении является шагом к объединению этих двух партий и всех правых сил", - отметил Б.ТАРАСЮК. Он при случае напомнил, что НРУ и УНП подписали декларацию о возобновлении организационного единства. Партии также договорились создать общий орган - совет НРУ-УНП. Впрочем, о последующем объединительном процессе можно будет говорить после того, как этот совет эффективно заработает, отметил Б.ТАРАСЮК.

Справка УНИАН. В.Чорновил погиб в автокатастрофе в марте 1999 года. По официальной версии МВД, он погиб в результате случайного ДТП под Киевом: автомобиль В.Чорновола врезался в "КамАЗ" с прицепом, который разворачивался на дороге. Соратники В.Чорновола считают его гибель политическим убийством.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в августе 2006 года инициировал проведение дополнительного расследования обстоятельств гибели выдающегося государственного и общественного деятеля В.Чорновола.

6 сентября в Днепропетровске Ю.ЛУЦЕНКО выразил убеждение, что В.Чорновил был убит, а не стал жертвой ДТП. Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что МВД в последнее время «серьезно продвинулось» в результатах расследования гибели В.Чорновола. По словам министра, обнаружено очень много новых обстоятельств, которые свидетельствуют, что В.Чорновил стал жертвой убийства. Ю.ЛУЦЕНКО сознался, что имеет больше материалов, чем сейчас должен иметь министр внутренних дел.

По его словам, он не имеет права говорить очень много, поскольку дело по факту гибели В.Чорновола расследует Генпрокуратура Украины. «Если ГПУ поступит по закону, то общественность узнает о многих дополнительных фактах, касающихся гибели лидера Народного руха Украины». Министр сообщил, что это он делает сознательно, поскольку «некоторые сотрудники ГПУ и СБУ боятся, что дело о гибели В.Чорновола повторно похоронят».

В то же время 8 сентября генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО заявил, что пока досудебное следствие продолжается, невозможно утверждать о том, было ли это ДТП или убийство. Он сообщил, что по делу В.Чорновола проведено 14 экспертиз, допрошено почти 500 свидетелей, 27 февраля с.г. была назначена комплексная экспертиза, которая должна быть завершена в конце сентября.

Он также сообщил, что не подтвердились заявления одного из свидетелей о причастности отдельных руководителей России к гибели В.Чорновола. Генпрокурор сообщил, что эта информация не подтверждается показаниями других свидетелей. Кроме того, этот свидетель сам привлекался к уголовной и административной ответственности, был осужден за мошенничество, даже находился в международном розыске. По словам А.МЕДВЕДЬКО, Ю.ЛУЦЕНКО, когда говорил об имеющихся у него фактах, указывающих на убийство В.Чорновола, сослался на показания именно этого лица.