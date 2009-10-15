Неизвестные облили краской могилу советских офицеров и офис ПР

Сегодня ночью в центре Черновцов неизвестные облили белой краской все вывески на офисе Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, такой же краской в Центральном парке культуры облита могила-памятник офицерам Советской армии – участникам освобождения Буковины от фашистских захватчиков.

Руководство областной и городской организаций Партии регионов обратилось к правоохранительным органам с требованием установить личности тех, кто совершил надругательство над памятником, и привлечь их к уголовной ответственности.

Хулиганские действия в отношении своего партийного офиса «регионалы» Буковины связывают с тем, что отдельным представителям политических сил не понравился недавний «успешный визит» в Черновцы лидера партии Виктора ЯНУКОВИЧА и заинтересованность, которую проявили буковинцы к его партийной программе.

В то же время в интервью УНИАН председатель Черновицкой областной организации ВО «Свобода» Виталий МЕЛЬНИЧУК назвал этот акт «абсолютной провокацией» против национально-демократических сил Буковины и «Свободы» в частности.

«Убежден, что из моих побратимов никто не смог бы опуститься до такого низкого уровня, тем более в такой большой праздник Покрова. Это не методы «Свободы». Мы если идем, то против оппонентов идем с открытым забралом», - заявил В.МЕЛЬНИЧУК.