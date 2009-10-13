Долг по зарплатам донецким шахтерам перевалил за 900 миллионов

В Донецкой области по состоянию на 9 октября 2009 года общая сумма задолженности по заработной плате по угледобывающим и шахтостроительным предприятиям области составила 908,9 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации. Согласно сообщению, в том числе: долг по государственным угледобывающим предприятиям составляет 813,7 млн. грн., по негосударственным угледобывающим предприятиям – 63,5 млн. грн., по предприятиям шахтостроительного комплекса – 31,7 млн. грн.

Структура задолженности (с учетом начислений) выглядит таким образом: задолженность перед работниками – 52,7 млн. грн. (или 5,8 %), задолженность по страховым взносам в Пенсионный фонд – 535,2 млн. грн. (58,88 %), задолженность по страховым взносам в Фонд соцстраха от несчастных случаев на производстве – 210,6 млн. грн. (23,18%), задолженность по взносам в Фонд соцстраха от безработицы – 25,2 млн. грн. (2,78%), долг по уплате взносов в Фонд соцстраха по временной потери трудоспособности – 1,5 млн. грн. (0,16 %).

Кроме того, задолженность по уплате налога с дохода физических лиц в местные бюджеты составляет 76,2 млн. грн. (8,38%), долг по другим содержаниям (алименты, оплата кредитов, профсоюзные взносы) – 7,5 млн. грн. (0,82%).

За сентябрь работникам угледобывающих и шахтостроительных предприятий области насчитано 646,7 млн. грн. заработной платы. В октябре по предприятиям области выплачено 25,9 млн. грн. заработной платы, из них текущей (за сентябрь) – 17 млн. грн.