На месте убийства Гонгадзе найден детский труп и два женских

В Белоцерковском районе Киевской области, где были выявлены фрагменты черепа журналиста Георгия Гонгадзе, найдены останки еще 12 человеческих тел.

Об этом в интервью Би-Би-Си сообщил начальник пресс-службы Генеральной прокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО.

Он подтвердил распространенную еженедельником “Зеркало недели” информацию о том, что рядом с черепом, который, как установили украинские эксперты, принадлежит Г.Гонгадзе, следователи откопали кости еще двух людей.

Также Ю.БОЙЧЕНКО подтвердил, что в Сухолисах, где до сих пор ищут фрагменты одежды журналиста, выявлены останки еще 6 людей.

Более того, Ю.БОЙЧЕНКО назвал неполной информацию газеты.

“Они ссылаются на неизвестные источники и на неподтвержденную информацию. Вы видите, там нет ни фамилии, ни источника, откуда они получили эту информацию. А в действительности на месте поиска предметов одежды и других предметов, которые могут принадлежать Георгию Гонгадзе, где до сих пор проводятся раскопки в районе села Сухолисы, где он был убит, найдены десять трупов”, - сказал Ю.БОЙЧЕНКО.

По его информации, семь из них мужских, два женских и один детский. Эти трупы по визуальным предварительным данным похоронены там 40-50 лет назад. Все они переданы на судебно-медицинскую экспертизу в рамках уголовного дела.

“Там визуально установлены по цвету кости, но разные климатические условия, разная глубина их захоронения может повлиять, поэтому специалисты проводят исследование с применением самых современных технологий. И только после их выводов можно говорить о сроке их захоронения”, - сказал Ю.БОЙЧЕНКО.

“Возле села Довгаливское, где найден череп, также изъяты из земли останки, которые могут принадлежать двум лицам, которые также переданы судебно-медицинским экспертам для исследования в рамках уголовного дела. Следовательно, найдено останки трупов двенадцати человек, а не шести”, - сообщил Ю.БОЙЧЕНКО.

На вопрос, переданы ли останки черепа Г.Гонгадзе на экспертизу в США, как обещал генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО, Ю.БОЙЧЕНКО ответил: “Этот вопрос на стадии договоренностей уже прошел, но процедурно еще не состоялся. Договоренности уже есть, а выполнение в ближайшее время ожидаем”.