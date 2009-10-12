Посол Украины в Китае о министре, бензобаке и катастрофической ситуации

Посол Украины в Китайской Народной Республике Юрий КОСТЕНКО надеется, что новому министру иностранных дел Петру ПОРОШЕНКО удастся убедить власть в необходимости увеличить финансирование Министерства иностранных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.КОСТЕНКО сказал на брифинге в Киеве в рамках Девятого совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, которое проходит в Киеве.

“Надеюсь, что новому министру Петру ПОРОШЕНКО удастся убедить и исполнительную, и, главное, законодательную власть Украины в том, что по остаточному принципу финансировать МИД, как говорят, себе дороже”, - сказал он.

По словам Ю.КОСТЕНКО, в Посольстве Украины в Китае сложилась “катастрофическая ситуация” с финансированием командировок.

“У меня, как посла, буквально через день на стол ложится приглашение поехать в префектуры, принять участие в конференциях, в выставках. Мы это позволить себе не можем. Финансирование этой статьи уже когда я приехал (4 сентября вручил верительные грамоты руководству КНР - УНИАН) были в минусе. Мы ограничиваемся тем, что принимаем участие в мероприятиях, которые проводятся только в Пекине”, - сказал он.

Кроме того, по словам Ю.КОСТЕНКО, существует проблема с финансированием телефонных разговоров. “Сегодня на выход из посольства на Украину государством обеспечивается лишь одна линия - посла”, - сказал он.

Также Ю.КОСТЕНКО отметил, что из десятка автомобилей посольства за государственные средства содержатся лишь два. “Это абсолютно ненормально, когда для встречи делегации я должен каждый раз думать, где взять средства на заправку половины бака, чтобы поехать в аэропорт. Это нонсенс, это ненормальная ситуация”, - отметил он.