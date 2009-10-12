Тернопольской власти отключили свет за долги

Здание Тернопольского областного совета и областной госадминистрации было обесточено на час из-за долгов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время пресс-конференции председатель областного совета Алексей КАЙДА.

По его словам, электричество в пятницу, 9 октября, было отключено из-за того, что облгосадминистрация задолжала Управлению коммунального имущества 30 тыс. грн. за освещение, следовательно, управление должно эти средства энергетикам.

А.КАЙДА отметил, что электроснабжение в здании отключало не Управление коммунального имущества, а ОАО “Тернопольоблэнерго”. При этом он добавил, что инцидент, который случился, он улаживал лично с руководством ОАО “Тернопольоблэнерго”. “Я объяснил, что это государственное учреждение и орган власти, который не может функционировать без электричества, просил возобновить электроснабжение, и через час свет снова появился”, - рассказал А.КАЙДА.

В тот же день, по его словам, с руководством облгосадминистрации была достигнута договоренность о разделе счетов за энергоснабжение, за теплоснабжение, за уборку, за аренду помещений облсовета. “Я понимаю облгосадминистрацию, их финансируют на 20% от потребности, там отключено большинство телефонов, весь транспорт стоит в гаражах. Вместе с тем нас заверили, что средства на оплату освещения у них аккумулированы, следовательно, мы разделим счета, чтобы, по крайней мере, погасить эту задолженность, и избежать в дальнейшем отключения электричества”, - сказал А.КАЙДА. При этом он заметил, что “облсовет подал в суд из-за долгов ТОГА перед Управлением коммунального имущества”.

Он также добавил, что на прошлой неделе имел встречу с первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Александром МАЗУРЧАКОМ и тот заверил, что государство возьмет на себя компенсацию долгов за энергоносители в связи с изменением тарифов и для бюджетных предприятий. “Фактически правительство признает, что долг возник по вине государства. Ведь бюджет в области приняли 21 января 2009 года, а цены на энергоносители выросли 29 января. Следовательно, заместитель министра заверил, что для бюджетных организаций будут заключаться соглашения на энергоснабжение, даже если у них есть задолженность”, - сообщил А.КАЙДА. Он также выразил убеждение, что в канун президентских выборов не будут отключать отопление из-за долгов, поскольку “это никому не выгодно”.