Собираются ли украинцы идти на выборы Президента (опрос)
15:33, 12 октября 2009Общество
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Данные ФОМ – Украина
85,1% украинцев намерены принять участие в выборах Президента Украины, которые состоятся в январе 2010 года. Об этом свидетельствуют результаты проведенного компанией «ФОМ – Украина» социологического опроса, презентованные сегодня на пресс-конференции.
Как передает корреспондент УНИАН, согласно результатам исследования, 9,4% опрошенных не собираются идти на президентские выборы, затруднились ответить 5,5%.
Опрос был проведен с 26 сентября по 4 октября, опрошено 1000 респондентов в 85 населенных пунктах Украины, ошибка выборки составляет 4%.
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