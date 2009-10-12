Собираются ли украинцы идти на выборы Президента (опрос)

85,1% украинцев намерены принять участие в выборах Президента Украины, которые состоятся в январе 2010 года. Об этом свидетельствуют результаты проведенного компанией «ФОМ – Украина» социологического опроса, презентованные сегодня на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно результатам исследования, 9,4% опрошенных не собираются идти на президентские выборы, затруднились ответить 5,5%.

Опрос был проведен с 26 сентября по 4 октября, опрошено 1000 респондентов в 85 населенных пунктах Украины, ошибка выборки составляет 4%.