Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,28 грн./долл., курс не изменился, по сравнению с 11 октября, продают – по 8,36 грн./долл., что на 0,4% дороже. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,19-8,33 грн./долл., по продаже – в пределах 8,33-8,40 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,9% по сравнению с 11 октября, и сегодня составляет 12,18 грн./евро, продажи – почти не изменился – 12,37 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,00-12,32 грн./евро, по продаже – в пределах 12,28-12,55 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 11 октября, понизился на 1,7% и составляет 0,2707 грн./рубль, курс продажи – повысился на 0,8% - до 0,2835 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2075-0,28 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,278-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,28 грн./долл., продажи – 8,35 грн./долл. Курс почти не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,20-8,30 грн./долл., по продаже – в пределах 8,33-8,40 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,8% с 11 октября, и сегодня составляет 12,20 грн./евро, продажи – не изменился – 12,37 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,05-12,25 грн./евро, по продаже – в пределах 12,32-12,50 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 11 октября, понизился на 3,8% и составляет в среднем 0,2646 грн./рубль, продажи – на 0,8% – 0,2844 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2075-0,2770 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,28-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,25/8,40 грн., евро – 12,15/12,50 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,25/8,40 грн., евро – 11,90/12,50 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,26/8,36 грн., евро – 12,10/12,35 грн., рубль – 0,273/0,283 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 12 октября, составляет: гривни к доллару США – 8,01, к евро – 11,81475, к российскому рублю – 0,27053.

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