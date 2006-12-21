”Контрабанда-стоп” натолкнулась на жесткое сопротивление: пресс-конференция депутатов Рыбакова, Ландика и Шкиля
16:31, 21 декабря 2006Общество
668 0
13-00 - В УНИАН состоится пресс-конференция народных депутатов Украины, членов межфракционного объединения Верховной Рады Украины «Контрабанде-стоп» – И.Рыбакова, В.Ландика и А.Шкиля. Речь пойдет об острых проблемах, имеющих место в работе украинских таможен, в частности, Южной региональной, где процветают коррупция, злоупотребление властью, служебным положением. 15 декабря в ВРУ прозвучало заявление об образовании межфракционного депутатского объединения ВР Украины «Контрабанде-стоп». О последующих шагах депутатов, преградах и жестком сопротивлении, которое им приходится преодолевать, расскажут участники пресс-конференции (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter