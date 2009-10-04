Украина отдаст за долги 20 миллиардов долларов

Совокупный объем платежей по внешним долгам Украины в следующем году составит 20,3 миллиарда долларов.

Об этом говорится в основных принципах денежно-кредитной политики на следующий год, сообщает сайт НБУ.

"Платежи по прямому и гарантированному государством долгом в следующем году составят не менее 2,3 млрд. долларов США, а по частному долгу - более 18 млрд. долларов США", - говорится в документе.

Кроме того, "прогнозируется рост мировой экономики на уровне 2,5%".

"Такие ожидания создают для Украины условия постепенного восстановления внешнего спроса на продукцию отечественного экспорта. Впрочем, темпы его роста в 2010 году еще значительно не ускорятся", - говорится в документе.

В то же время, длительный период предыдущего снижения внутреннего спроса будет формировать основу для сдерживания темпов роста импорта.

Также ожидается, что в следующем году дефицит счета текущих операций платежного баланса может составить 0,1% от ВВП.

"Указанные внутренние и внешние условия оставляют значительные риски развития денежно-кредитной сферы в следующем году, большинство из которых будут находиться за пределами прямого влияния монетарных инструментов и механизмов денежно-кредитной политики", - отмечается в документе.

"Наиболее опасным может оказаться неблагоприятная конъюнктура на мировых рынках по основным товарным группам украинского экспорта", - говорится в основных принципах денежно-кредитной политики.

Кроме того, в документе отмечается, что "стабилизация финансового рынка и ожидаемая активизация развития внутреннего рынка будет создавать условия для постепенного восстановления инвестиционных процессов с повышением роли внутренних инвестиций в стимулировании развития реального сектора экономики".

"Воздействие на внутренние цены существенной девальвации обменного курса гривны будет компенсироваться увеличением насыщенности внутреннего рынка товарами отечественного производства и уменьшением уровня доходов населения, что наблюдается в 2009 году", - говорится в основных принципах.

"Совокупное действие указанных факторов предопределит умеренные темпы инфляции", - отмечается в документе.

Украинская правда