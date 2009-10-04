На Сумщине ограничили сбор грибов, ягод, орехов и лекарственных трав

Депутаты Сумского областного совета установили нормы сбора грибов, ягод, орехов и лекарственных трав в лесах региона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского облсовета, отныне каждый гражданин сможет бесплатно собирать за сутки до 25 килограмм ягод, до 30 кг грибов и не больше 3 кг лесных орехов. Сбор отдельных видов трав ограничен 10 кг. Введение ограничений призвано остановить неконтролируемую массовую заготовку лесных даров в целях наживы, которая истощает природные ресурсы.