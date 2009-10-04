Сотрудник исправительной колонии вымогал деньги с заключенных

В Сумской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего сотрудника Роменской исправительной колонии, вымогавшего деньги с лиц, отбывающих наказание в данном спецучреждении. За денежное вознаграждение от заключенных он обещал последним дополнительные льготы при их пребывания за решеткой: незапланированные свидания с родными, продуктовые передачи, облегченный труд и др.

Как сообщила УНИАН сотрудник Сектора связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Сумской области Эльвира БИГАНОВА, злоумышленник требовал перечислить определенную сумму почтовым переводом по адресу одного из своих родственников. Информацию об этом получили местные правоохранители. Доказать факт вымогания денег или опровергнуть его было поручено работникам государственной службы борьбы с экономической преступностью Роменского горотдела милиции, которые разоблачили этот «бизнес».

Усилия правоохранителей оказались не напрасными. Факты получения взяток были доказаны. Сами заключенные также не скрывали того, что этот работник, используя свое служебное положение, требовал у них деньги. Тем, кто давал – «благодарил» дополнительными льготами, кто отказывался – угрожал взысканиями. Мужчина чувствовал себя безнаказанным, однако решил оградить себя от возможности быть пойманным: деньги ему перечисляли родственники задержанных почтовым переводом на чужое имя. «Благотворительные взносы» колебались в суммах от 300 до 1000 гривен.

Материалы, собранные во время следственных действий, сотрудники милиции передали в Роменскую межрайонную прокуратуру, которая возбудила в отношении сотрудника спецучреждения уголовное дело по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Во время следствия руководители Роменской исправительной колонии активно сотрудничали с правоохранительными органами, поскольку факт выявления взяточника в коллективе считают чрезвычайным происшествием, бросающим «тень» на весь личный состав.

В настоящее время злоумышленник отстранен от выполнения служебных обязанностей и отказывается от дачи показаний. Следствие продолжается. Сотрудники прокуратуры доказали три факта получения его родственниками денежных почтовых переводов, на которых указывают заключенные. Все собранные документы приобщены к уголовному делу.