Главы МИД Украины и России обсудят проблемы ЧФ и пограничные вопросы
Встреча состоится в Харькове
|Владимир ХАНДОГИЙ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Москве сообщил официальный представитель МИД РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО.
«Господин ЛАВРОВ и господин ХАНДОГИЙ проведут двухстороннюю встречу по всему комплексу вопросов российско-украинских отношений. Ожидается, что предметом переговоров станут проблематика пребывания и функционирования ЧФ России на территории Украины, Азово-Керченское урегулирование, пограничные вопросы, реализация крупных гуманитарных проектов, актуальные международные темы, включая предстоящее проведение Совета глав государств и Совета министров иностранных дел СНГ в Кишиневе», - сказал А.НЕСТЕРЕНКО.
По его словам, главы МИД Украины и России встретятся в Харькове с руководителями приграничных областей двух стран. Во встрече также примут участие руководители пограничных, таможенных, транспортных, миграционных и других ведомств России и Украины.
А.НЕСТЕРЕНКО подчеркнул, что общение в таком формате стало важным звеном российско-украинского диалога. Предыдущая встреча министров иностранных дел с руководителями приграничных регионов состоялась в октябре 2007 года в Белгороде, добавил он.
«На предстоящей встрече в Харькове ожидается обсуждение причин, вызвавших замедление работы таких перспективных направлений как функционирование созданного в 2003 году постоянного совещания глав российских и украинских областей под названием «Содружество регионов», Совета руководителей приграничных регионов России, Украины и Беларуси», - сказал А.НЕСТЕРЕНКО.
Он добавил, что одной из центральных тем станет также создание надлежащих условий для свободного передвижения граждан двух стран через границу, упрощение пограничных и таможенных формальностей.
А.НЕСТЕРЕНКО напомнил, что С.ЛАВРОВ встречался с В.ХАНДОГИЕМ несколько дней назад в Нью-Йорке в ходе заседания Генассамблеи ООН.